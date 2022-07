Matthijs de Ligt met gejuich onthaald bij Juventus: ‘Blijf bij ons!’

De 22-jarige international van Oranje is volgens berichten in de media dicht bij een transfer, met Bayern München en Chelsea als belangrijkste opties. Maar Italiaanse supporters lieten weten hun verdediger niet kwijt te willen.



,,Blijf bij ons, riepen fans naar De Ligt. De voormalig speler van Ajax besteedde veel aandacht aan de fans door met hen op de foto te gaan en handtekeningen uit te delen. Hij staat nog tot de zomer van 2024 onder contract in Turijn, waar hij sinds 2019 speelt.



Volgens Italiaanse media gaat Bayern maandag weer om tafel met Juventus. Inmiddels zou er een bod liggen van minstens 70 miljoen euro.