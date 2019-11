Mazraoui scoort en raakt geblesseerd bij Marokko

Hassel­baink met Suriname naar Gold Cup: ‘Een droom die uitkomt’

16:25 Nigel Hasselbaink (28) beleefde een droomavond in Nicaragua waar hij zich vannacht met Suriname voor het eerst in de geschiedenis plaatste voor de Gold Cup. De voormalige speler van Excelsior mag pas net uitkomen voor het Surinaamse elftal omdat hij over een sportpaspoort beschikt.