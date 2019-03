Mbappé bezorgt PSG weer een overwinning

Boze fans Schalke 04 eisen aanvoer­ders­band op

19:38 Het is nu echt crisis bij Schalke 04. De nummer twee van afgelopen seizoen in de Bundesliga moest in de eigen Veltins Arena diep buigen voor Fortuna Düsseldorf (0-4) en staat maar net boven de degradatiezone. De supporters van Schalke waren woest en eisten zelfs dat Benjamin Stambouli zijn aanvoerdersband inleverde.