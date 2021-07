‘Mbappé geeft PSG-leiding duidelijkheid over zijn toekomst’

De 22-jarige Mbappé liet al eerder weten te twijfelen over zijn toekomst bij PSG. ,,Ik voel me hier goed, maar is dit de juiste club voor mij? Ik heb nog geen antwoord op die vraag”, liet de steraanvaller in juni weten aan France Football. Nu lijkt de Franse international een definitief besluit te hebben genomen over zijn toekomst.

Voor PSG komt de mededeling van Mbappé hard aan. De clubleiding was bereid om erg ver te gaan om het contract van de spits te verlengen. Met 132 doelpunten in 171 wedstrijden is Mbappé al jaren een van de grote sterren in Parijs. Nu lijkt de man die ooit voor 145 miljoen euro overkwam van AS Monaco volgend jaar transfervrij het Parc des Princes uit te wandelen.

Beluister hier ook onze laatste EK Podcast, waarin de zoektocht van de KNVB naar een nieuwe bondscoach wordt besproken en verder blikken we natuurlijk vooruit op de kwartfinales op het EK.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Alle Europese topclubs zullen de situatie rond Mbappé nauwlettend volgen. De Fransman werd al eens in verband gebracht met Manchester City, FC Barcelona, Juventus en vooral Real Madrid. Van die laatste club was Mbappé als kind groot fan. Momenteel geniet de sterspeler van een vakantie nadat hij met Frankrijk werd uitgeschakeld op het EK. Mbappé miste zelf de beslissende strafschop in de achtste finale tegen Zwitserland.

Volledig scherm Kylian Mbappé treurt na zijn beslissende misser tegen Zwitserland in de achtste finale van het EK. © AFP