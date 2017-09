Mbappé gepresenteerd, nu tijd om rijbewijs te halen

Na Neymar, zijn nieuwe ploeggenoot bij Paris Saint-Germain, is Mbappé de meest besproken overstap van de afgelopen transferperiode. Het steenrijke PSG huurt de Fransman tot medio 2018 van AS Monaco, waarna hij een contract tot de zomer van 2022 kan tekenen in Parijs. Naar schatting betaalt PSG 135 miljoen euro voor de tiener, een bedrag dat door bonussen kan oplopen tot 180 miljoen euro. Wat doet dat met iemand van 18 jaar? ,,Het verandert mijn manier van leven en denken niet”, zo blijft hij nuchter.



De international sprak vanmiddag voor het eerst over zijn transfer. ,,Het is een grote eer om te spelen bij een zeer ambitieuze club die de beste ter wereld wil worden. Het was voor mij belangrijk om niet weg te gaan uit Frankrijk na slechts zes maanden op het hoogste niveau.”



Mbappé brak vorig jaar door bij AS Monaco. Hij maakte in alle competities in totaal 27 treffers en behaalde met ‘Les Rouge et Blanc’ het landskampioenschap. Ook werden de halve finales van de Champions League bereikt, die verloren gingen tegen Juventus. Mbappé zag het voornamelijk als een opstap. ,,Ik ben een ambitieuze speler die altijd beter wil worden. Dus mijn doel is uiteraard om meer te scoren dan afgelopen seizoen. Individuele ambities moeten altijd onderdeel zijn van bredere doelen met het team. We willen alles winnen.”