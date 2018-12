Mbappé grootste talent van het jaar, Kluivert derde

De negentienjarige Mbappé, die in de zomer van 2017 overstapte van AS Monaco naar Paris Saint-Germain, won dit jaar naast het WK met Frankrijk ook vier prijzen met zijn club: de Ligue 1, Coupe de France en Coupe de la Ligue. Hij werd ook al verkozen tot beste jonge speler op het WK in Rusland en eindigde als vierde in de verkiezing om de Gouden Bal, achter Luka Modric, Cristiano Ronaldo en Antoine Griezmann, maar nog voor Lionel Messi. Mbappé ontving de Kopa Trofee uit handen van zijn landgenoot David Ginola.