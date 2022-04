Mbappé, Messi en Neymar zorgen voor primeur bij PSG, Boadu schiet Monaco naar zege

Paris Saint-Germain heeft zondagavond een simpele zege geboekt op laagvlieger Lorient. In Parijs won het sterrenensemble met 5-1. Georginio Wijnaldum viel vlak voor rust in.

Kylian Mbappé en Neymar zetten PSG al voor rust op een comfortabele 2-0 voorsprong. De bezoekers kwamen in de tweede helft na een fout van Achraf Hakimi nog wel terug in de wedstrijd via Terem Moffi, maar opnieuw Mbappé en Lionel Messi beslisten de wedstrijd. Neymar tekende in de laatste minuut voor het slotakkoord. Het was voor het eerst dat de drie steraanvaller erin slaagden allemaal in dezelfde wedstrijd te scoren. Mbappé tekende naast zijn twee treffers ook voor drie assists.

PSG gaat in de Franse competitie onbedreigd af op de landstitel. Desondanks is het publiek allesbehalve tevreden. Mede door de vroege uitschakeling in de Champions League moeten de sterspelers het ontgelden. Zo werd invaller Sergio Ramos stevig uitgefloten. De Spaanse verdediger kwam vorige zomer over van Real Madrid, maar is vrijwel voortdurend geblesseerd geweest.

Myron Boadu deed eindelijk weer eens van zich horen vanuit Frankrijk. De 21-jarige spits hielp AS Monaco aan een zwaarbevochten 1-2 overwinning op bezoek bij degradatiekandidaat FC Metz.

Boadu kwam in de rust binnen de lijnen voor Gelson Martins en bekroonde een goede invalbeurt uiteindelijk met de winnende treffer. De van AZ overgenomen aanvaller verschalkte de doelman van Metz na 72 minuten spelen. Kort na rust had zijn aanvalspartner Wissam Ben Yedder Monaco al aan een voorsprong geholpen. Metz kwam echter langszij, waardoor Boadu met zijn treffer uitgroeide tot matchwinner. Hij hielp zijn ploeg daarmee aan de zesde plaats in Frankrijk.

De 21-jarige aanvaller begon de eerste twee wedstrijden van het seizoen nog als basisspeler, maar raakte zijn plaats daarna kwijt. Tot dusverre staat de treffer op slechts twee treffers: in december scoorde de spits voor het eerst in de Franse competitie. Het bleek tot vanmiddag meteen ook zijn laatste goal in de Ligue 1.

Boadu stond begin dit kalenderjaar enkele weken aan de kant met een hamstringblessure. De eenvoudig international van het Nederlands elftal moest daardoor zes wedstrijden aan zich voorbij laten gaan. De laatste vier duels kwam hij als invaller binnen de lijnen.

Lyon wint moeizaam zonder geschorste coach Bosz

Olympique Lyon heeft nieuw puntenverlies in de Franse voetbalcompetitie moeizaam voorkomen. Het elftal van de Nederlandse coach Peter Bosz was in een doelpuntrijk duel met 3-2 te sterk voor Angers. Bosz bekeek het duel zelf vanaf de tribune, omdat hij na zijn rode kaart in de vorige speelronde tegen Stade Reims geschorst was. Bosz kreeg twee weken geleden rood voor aanmerkingen op de scheidsrechter. De Braziliaan Cláudio Caçapa verving hem.

Moussa Dembélé bracht Lyon tot twee keer toe op voorsprong. Angers beantwoordde die eerste treffer via Mathias Pereira Lage en de tweede via Sofiane Boufal. De Braziliaan Tetê werd in de 80e minuut matchwinner, nadat hij twee minuten daarvoor in het veld was gekomen. Voor Lyon betekende het de eerste overwinning in de competitie in een maand tijd.

