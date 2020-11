Mbappé mist mogelijk ook duel met Portugal door spierblessure

‘Knip­oog-Kro­aat’ veroor­zaakt penalty, maar wordt om andere reden gewisseld

12 november De Kroatische verdediger Domagoj Vida heeft woensdag zijn opwachting gemaakt in een oefenwedstrijd, terwijl later bleek dat hij positief heeft getest op het coronavirus. De Kroaten namen het in Istanboel op tegen Turkije, waar Feyenoorder Orkun Kökcü na ruim een half uur geblesseerd uitviel (3-3).