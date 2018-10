Mbappé steelt de show met vier goals in dertien minuten

Kylian Mbappé was vanavond bij Paris Saint-Germain de grote man. De aanvaller trof in een tijdsbestek van dertien minuten liefst vier keer doel. Dankzij de uitblinkende Mbappé versloeg PSG Olymique Lyon, waar Memphis Depay de hele wedstrijd speelde, met 5-0.

Ruim voor de show van Mbappé was het Neymar die PSG al in de negende minuut op voorsprong bracht. De Braziliaan benutte een strafschop. Het bleef lang 1-0 staan. In de 35ste minuut moest PSG-verdediger Presnel Kimpembe na een harde tackle met rood van het veld. De overtalsituatie duurde niet lang, want vlak voor rust moest Lucas Tousart na zijn tweede gele kaart van het veld.

Na een uur spelen was het aan Mbappé. Zijn eerste doelpunt was fraai. De Franse wereldkampioen zag zijn schot via de paal binnenvliegen. Na een intikker maakte hij een typische Mbappé goal door na een pass van Neymar vol op snelheid op de keeper af te lopen en af te ronden. De laatste goal was na een geblokt schot van Neymar.

Dankzij zijn vier goals is hij naast Neymar met in totaal acht treffer topscorer in de Ligue 1. De Braziliaan had acht duels nodig, Mbappé slechts vijf.

