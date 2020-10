Mbappé twee dagen na winnende goal in Kroatië ook belangrijk in Nîmes

Nîmes hield echter goed stand, ook na de openingstreffer van Kylian Mbappé in de 32e minuut. Mbappé was woensdagavond nog trefzeker voor het nationale team van Frankrijk, dat in Stadion Maksimir in Zagreb met 1-2 won van Kroatië in de Nations League.



Pas in de 78ste minuut verdubbelde Alessandro Florenzi de marge namens de bezoekers. Opnieuw Mbappé en Pablo Sarabia zorgden daarna alsnog voor een royale uitslag. Bij PSG deed linksback Mitchel Bakker de hele wedstrijd mee. Sterspeler Neymar ontbrak nog, nadat hij woensdag nog scoorde namens Brazilië. Paris Saint-Germain speelt dinsdagavond in het Parc des Princes tegen Manchester United bij de start van de poulefase van de Champions League.



Op de ranglijst klom de titelverdediger naar de eerste plek, met evenveel punten als Stade Rennes, dat vrijdagavond op 1-1 bleef steken bij hekkensluiter Dijon.