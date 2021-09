Medisch wonder blijft uit voor Jean-Pierre Adams: Frans international na 39 jaar coma overleden

Zijn vrouw Bernadette, waarmee Adams al 52 jaar getrouwd was, sprak eerder dit jaar uitgebreid over haar man. Ze hoopte nog altijd op een medisch wonder. ,,Mensen op Facebook zeggen dat hij de stekker uit het stopcontact moet trekken, maar hij is niet eens aangesloten. Ik zal niet stoppen met hem te eten en drinken geven. Hij heeft een normale routine, wordt telkens wakker rond 7 uur. Buiten bewustzijn, maar Jean-Pierre hoort me en hij kan zitten in een rolstoel. Zijn toestand gaat niet achteruit, dus wie weet? Misschien is er straks plots een medische doorbraak? Maar hoe meer tijd er verstrijkt, hoe meer zorgen ik me daar natuurlijk over maak.”



Nu is Adams dus alsnog overleden na leen coma van liefst 39 jaar. Hij belandde in coma bij een routineuze operatie, enkele maanden nadat zijn voetbalcarrière erop zat, in het Edouard Herriot ziekenhuis in Lyon. Een anesthesist maakte een fout door de ex-voetballer van onder andere Nice en Paris Saint-Germain een verkeerde dosis toe te dienen.



In de jaren ‘90 werd zowel de anesthesist als zijn assistent veroordeeld tot een voorwaardelijke straf van een maand en een stevige boete. Adams zou vanwege een tekort aan zuurstof in het brein nooit meer zelfstandig kunnen wandelen, praten of bewegen.