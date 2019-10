Meer kijkers dan ooit bij WK voetbal voor vrouwen

1 miljardHet WK voetbal voor vrouwen was afgelopen zomer in trek. Het toernooi in Frankrijk trok meer dan 1 miljard kijkers.

De mondiale bond FIFA presenteerde vrijdag alle cijfers. De 52 wedstrijden op de eindronde in Frankrijk trokken bij elkaar 1,12 miljard kijkers op tv of via de digitale platformen. Dat is bijna een half miljoen meer dan vier jaar eerder, toen 764 miljoen belangstellenden naar het WK in Canada keken.

De finale tussen de Nederlandse voetbalsters en de Verenigde Staten ging de boeken in als best bekeken WK-wedstrijd ooit, met 263 miljoen mensen die minimaal een minuut hebben gekeken. Gemiddeld keken ruim 82 miljoen mensen naar het duel, ruim 30 miljoen meer dan bij de finale van 2015 tussen de Amerikaans vrouwen en Japan. Ze zagen hoe 'Team USA' de wereldtitel prolongeerde door Oranje in Lyon met 2-0 te verslaan.

200 landen