Meevaller voor Koeman: blessure Busquets valt mee

Grootste nederlaag ooit Löw na histori­sche nederlaag: ‘Een inktzwarte avond, alles ging mis’

0:10 Bondscoach Joachim Löw van Duitsland reageerde onthutst na de historische afgang tegen Spanje (6-0) in de Nations League. ,,Dit was een inktzwarte avond voor ons. Niets lukte, alles ging mis, zowel defensief als offensief. Er was geen organisatie en geen communicatie. Dat is ons fataal geworden. Ik heb er verder nog geen verklaring voor.”