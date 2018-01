Megatransfer Coutinho: voor 160 miljoen van Liverpool naar Barça

Na opnieuw lang onderhandelen is er nu dan eindelijk een akkoord. Barcelona maakt naar verluidt in eerste instantie 120 miljoen euro over, maar via bonussen kan dat bedrag nog oplopen tot 160 miljoen. Daarmee wordt Coutinho de op twee na duurste speler ooit na Neymar (222 miljoen) en Kylian Mbappé (180 miljoen).

Afkoopsom van 400 miljoen

Zoals gezegd probeerde Barça Coutinho afgelopen zomer al naar Camp Nou te halen. ,,Toch slaagden we erin om Philippe te behouden voor de club", zei trainer Jürgen Klopp van Liverpool. ,,Maar het was geen geheim meer dat hij naar Barcelona wilde vertrekken. We hebben er alles aan gedaan om hem op andere gedachten te brengen, maar het is zijn droom om in Barcelona te spelen."