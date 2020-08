Memphis dendert door: negen dagen na uitschakeling al twee keer trefzeker

Memphis staat nog een jaar onder contract bij Olympique Lyon, maar Jean-Michel Aulas (sinds 1987 voorzitter van Olympique Lyon) lijkt niet van plan om zijn aanvoerder deze zomer te laten gaan. Memphis scoorde vorig seizoen negen keer in 13 competitieduels, maar liep in december een kruisbandblessure op en maakte pas begin deze maand zijn rentree in de Champions League. In dat toernooi scoorde hij vorig seizoen in zes wedstrijden op rij, maar hij kwam in de kwartfinale (tegen Manchester City) en halve finale (tegen Bayern München) niet meer tot scoren kwam. Lyon werd vorig seizoen zevende in de voortijdig beëindigde Ligue 1 en speelt daardoor dit seizoen voor het eerst sinds 1996 geen Europees voetbal.



Dijon was na een kwartier spelen nog op voorsprong gekomen in het Groupama Stadium in Lyon, maar door drie treffers in zes minuten werd die achterstand dus knap omgedraaid door het team van Rudi Garcia. De coach van Lyon stelde zijn aanvoerder Memphis Depay vanavond op als aanvallende middenvelder, in de rug van spitsen Karl Toko Ekambi en Moussa Dembélé.