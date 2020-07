Memphis Depay direct doeltreffend in oefenduel

Depay liep op 15 december in de competitiewedstrijd tegen Stade Rennes een zware knieblessure op. Hij moest een operatie ondergaan en stortte zich daarna vol op zijn revalidatie. Hij wilde op tijd fit zijn voor het EK dat eigenlijk deze zomer zou worden gehouden. De Europese eindronde is als gevolg van de coronacrisis echter een jaar verplaatst.

Voor Depay valt er deze zomer met Lyon echter nog wel wat te winnen. De Franse competitie is als gevolg van de coronacrisis beëindigd, maar Olympique zit nog wel in de Champions League. De ploeg van trainer Rudi Garcia won eind februari het eerste duel met Juventus in de achtste finales met 1-0. De return is begin augustus waarna de Final 8 in Lissabon plaatsvindt.