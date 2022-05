Memphis Depay helpt Barcelona op weg bij thuiszege op Celta de Vigo

Depay schoot de bal na een half uur van ruim tien meter ongedekt binnen, na goed voorbereidend werk van Ousmane Dembélé, die op de rechterflank was opgekomen. Voor Depay was het zijn twaalfde doelpunt van het seizoen. Pierre-Emerick Aubameyang maakte er vlak voor rust 2-0 van en direct na de onderbreking zorgde de Gabonees ook voor de 3-0. Bij de 2-0 schoot hij al vallend raak met links, bij de 3-0 schoof hij de bal met rechts binnen. Ook bij de 3-0 was Dembélé de aangever. Iago Aspas deed nog wat terug, maar na een rode kaart voor de Colombiaan Jeison Murillo van Celta werd het niet meer spannend.

Bij de thuisploeg viel Ronald Araújo halverwege de tweede helft uit nadat hij met zijn hoofd in botsing was gekomen met het hoofd van zijn ploeggenoot Pablo Gavi. Araújo leek even buiten bewustzijn en de Uruguayaan verliet het veld per brancard. ‘We denken aan je, Ronald’, twitterde Barça kort na afloop. Door de blessure van Araújo lag het spel enkele minuten stil en was er ruim tien minuten blessuretijd in Camp Nou.