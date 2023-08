Memphis Depay laat zich weer gelden: invaller helpt Atlético aan zege met werelddoelpunt

Met samenvatting Paris Saint-Ger­main zonder Mbappé, Neymar, Verratti en Wijnaldum niet voorbij Lorient

Paris Saint-Germain is er in het openingsweekend van de Ligue 1 niet in geslaagd te winnen van FC Lorient. Het bleef in Parijs bij 0-0. De regerend landskampioen trad in het eigen Parc des Princes tijdens de seizoensopening aan zonder sterren als Kylian Mbappé en Neymar. Ook Marco Verratti was er niet bij tegen de nummer tien van vorig seizoen.