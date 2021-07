Memphis Depay trefzeker bij debuut voor Barça

Van Bommel incasseert vierde oefenneder­laag op rij met Wolfsburg

19:39 Mark van Bommel heeft VfL Wolfsburg opnieuw een tik moeten incasseren. De Duitse subtopper slikte de vierde oefennederlaag op rij in de tot dusverre teleurstellende voorbereiding. AS Monaco was met 1-2 te sterk.