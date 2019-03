Memphis heel de wedstrijd op de bank bij gelijkspel Olympique Lyon

Na 52 minuten leek er geen vuiltje aan de lucht voor Olympique Lyon. Memphis zag vanaf de bank toe hoe Moussa Dembélé binnen drie minuten de score had geopend en die marge zeven minuten na rust vanaf de stip verdubbelde. Trainer Bruno Génésio spaarde wel meer spelers met het oog op de return in de Champions League tegen FC Barcelona, woensdag in Camp Nou. Lyon wist de Spaanse grootmacht in het eerste duel op 0-0 te houden.



In één minuut tijd gaf de formatie uit Lyon die voorsprong volledig weg. Ludovic Ajorque vond tweemaal het net en bepaalde de eindstand op 2-2. Memphis bleef ook na de gelijkmaker op de bank en kwam niet meer in actie. Aanvoerder Nabil Fekir en Bertrand Traoré begonnen ook op de bank, maar zij kwamen in het laatste kwartier alsnog in het veld. De aanvallers konden Lyon echter niet meer aan de winst helpen.