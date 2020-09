Memphis in selectie Lyon ondanks aanstaande transfer

Depay moet de eerste grote aankoop worden van Ronald Koeman, de nieuwe trainer van Barcelona. De aanvaller bloeide weer op in het Nederlands elftal nadat Koeman in 2018 was begonnen als bondscoach. Met zes doelpunten en acht assists had de aanvalsleider van Oranje een belangrijk aandeel in de kwalificatie voor het EK. Depay komt bij Barcelona met Frenkie de Jong nog een Oranje-international tegen.