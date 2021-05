Memphis krijgt trap na van Lyon-directeur: ‘Hij is geen Messi, Ronaldo, Neymar of Mbappé’

,,Het hele team moest om hem draaien. Dat was lastig, want als spelers wil je allemaal met hetzelfde doel spelen. Je wilt voor elkaar werken, maar er zijn maar vier spelers in de wereld voor wie je écht alles zou moeten doen: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar en Kylian Mbappé. Als je een van die vier in je team hebt, moet het team om hen draaien. Maar dat is hij niet, hè? Sorry, ik denk dat Memphis erg goed is, maar niet op het niveau van deze vier. Hij moet meer werken zonder bal", zo laat Juninho weten op het clubkanaal van Olympique Lyon.

De 27-jarige Nederlander loopt nu gratis de deur uit in Lyon: ,,De president heeft er alles aan gedaan om zijn contract te verlengen, maar Memphis wilde dat we een team om hém geen gingen bouwen. De tijd van Memphis zit er nu op", aldus Juninho, die benadrukt dat hij zijn woorden niet als kritiek bedoelt: ,,Ik had een goede band met hem en het is niets persoonlijks.”

Met twintig goals en twaalf assists was Memphis het afgelopen seizoen van grote waarde voor Olympique Lyon, maar de Nederlander kon niet voorkomen dat zijn ploeg met een vierde plaats in de Ligue 1 Champions League-voetbal misliep. Tot grote ontgoocheling bij de Oranje-international, die wel werd opgenomen in het beste elftal van het afgelopen seizoen in Frankrijk.

Volledig scherm Juninho Pernambucano knuffelt Thiago Mendes. © Getty Images