Memphis passeert Lyon-icoon en superspits Benzema: ‘Maar ik wil mezelf niet met hem vergelijken’

,,Benzema is een inspiratie voor mij”, zegt Depay, die nu op 67 treffers staat in Franse dienst. ,,Hij ging al op jonge leeftijd van Lyon naar Real Madrid en voetbalt nu nog steeds. Hij is een geweldige spits die maar doelpunten blijft maken. Het is een eer om hem te overtreffen. Ik wil mezelf niet met hem vergelijken, ik ben tevreden met mijn eigen prestaties en statistieken.”

,,We begonnen goed, het eerste half uur speelden we heel sterk”, zei Depay, die in de 20e minuut de openingstreffer voor zijn rekening nam. In de voorgaande vier competitiewedstrijden had de nummer 10 van Lyon niet gescoord. De aanvaller van het Nederlands elftal schoot in de tweede helft ook raak uit een vrije trap. Depay, die kort na zijn tweede treffer werd gewisseld, staat dit seizoen nu op dertien goals in de Franse competitie. ,,We weten dat we nog veel beter kunnen.”