Memphis wint race tegen de klok en start in topper tegen Bakker

Financiële strop Frans voetbal dreigt door geldnood tv-zender

11 december De Franse voetbalcompetitie hangt een financiële strop boven het hoofd omdat tv-partner Mediapro in zwaar weer verkeert. De Spaanse omroeporganisatie heeft 80 procent van de uitzendrechten van de wedstrijden in de Ligue 1 in handen, maar is sinds oktober in onderhandeling met de organisator van de Franse competitie (LFP) over een vermindering van het tv-geld. Die besprekingen lopen spaak waardoor de LFP dreigt de overeenkomst met Mediapro te verscheuren.