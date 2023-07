Menig voetbalhart bloedt bij aanblik Camp Nou: legendarisch stadion grotendeels gesloopt

Jong Engeland verovert Europese titel, heldenrol voor keeper in finale tegen Spanje

Jong Engeland is voor de derde keer Europese kampioen geworden, op het toernooi waarin Jong Oranje al in de groepsfase strandde. Na de eerdere successen in 1982 en 1984 won de ploeg van bondscoach Lee Carsley het toernooi in Georgië en Roemenië zonder tegentreffer. In de finale in Batumi werd Jong Spanje met 1-0 verslagen door een vrije trap van Cole Palmer, die flink van richting werd veranderd.