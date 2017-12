Merseyside derby in derde ronde FA Cup

Pochettino: Spurs op schema

19:54 Tottenham Hotspur staat in de Premier League zesde, op achttien punten van koploper Manchester City. Dat lijkt tegenvallend voor de nummer twee van vorig seizoen, maar volgens coach Mauricio Pochettino is dat niet zo. ,,Dat het verschil zo groot is ligt vooral aan de kwaliteit van City. Dat geeft op dit moment niks weg.''