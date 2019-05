Mertens en Insigne helpen kwakkelend Napoli in slotfase langs Cagliari

Leonardo Pavoletti maakte in de 62ste minuut de openingstreffer in het San Paolo Stadium namens Cagliari. Het leek lange tijd de winnende treffer, maar Napoli-ster Mertens zorgde vijf minuten voor tijd voor de gelijkmaker met het hoofd: 1-1. Diep in blessuretijd kreeg Napoli een strafschop (mede door hulp van de VAR) en moest Artur Ioniţă met rood van het veld. Insigne faalde niet vanaf elf meter en hielp het kwakkelende Napoli toch nog aan drie punten.



Napoli wist in de laatste vijf duels voor de ontmoeting met Cagliari slechts zeven punten te pakken: de ploeg won bij Chievo en Frosinone, maar liet punten liggen thuis tegen Genoa (1-1) en Atalanta (1-2) en uit bij Empoli (2-1). Tussendoor werd de Italiaanse club ook uitgeschakeld in de kwartfinale van de Europa League door Arsenal (2-0 en 0-1 nederlaag).



Napoli blijft tweede en heeft nu 73 punten. Dat is tien punten meer dan nummer drie Inter Milaan en met nog drie wedstrijden te spelen is plek twee 'safe’ voor Napoli, achter de ongenaakbare landskampioen Juventus. Cagliari staat twaalfde met 40 punten.



Mertens ging met zijn gelijkmaker voetballegende en clubicoon Diego Armando Maradona voorbij op de eeuwige topscorerslijst van de club. Mertens heeft er nu 82 gemaakt voor Napoli, terwijl Maradona op 81 bleef steken. De Belg heeft nog twee spelers voor zich: Antonio Vojak (102 goals) en Marek Hamsik (100 goals).