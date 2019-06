Messi: Argentinië is geen kandidaat voor winst Copa América

Messi bereidt zich momenteel met Argentinië voor op de Copa América, die 14 juni van start gaat in Brazilië. Zaterdag speelt Argentinië eerst nog een oefenwedstrijd tegen Nicaragua, waarna Colombia (15 juni), Paraguay (19 juni) en Qatar (23 juni) de tegenstanders zijn in de groepsfase van het Zuid-Amerikaanse landentoernooi. Wat de Argentijnse sterspeler van Barcelona betreft hoeft men echter geen wonderen van het Argentinië onder leiding van bondscoach Lionel Scaloni te verwachten in Brazilië. ,,We verschijnen altijd met enthousiasme en verlangen aan de start, maar Argentinië zit middenin een proces van verjonging. Veel jongens speelden nog niet veel wedstrijden voor het nationale team. Voor velen is het zelfs het eerste toernooi. Natuurlijk gaan we proberen te winnen, maar we zijn geen kandidaat voor de eindzege.”

Volgens Messi komt er dus hoogstwaarschijnlijk geen tiende eindzege voor Argentinië, dat met negen Copa América-overwinningen recordhouder is. De laatste keer dat de Argentijnen het Zuid-Amerikaanse landentoernooi wonnen, was in 1993. In vier van de laatste vijf edities haalde het land wel de finale. In 2004 en 2007 werd verloren van Brazilië, de laatste twee edities (in 2015 en 2016) van Chili. Tekst gaat verder onder de foto...

Vermoeid

Persoonlijk voelt Messi zich fit. ,,Ik kon het seizoen in goede fysieke staat beëindigen. Ik werd vooral vermoeid en gefrustreerd van de laatste weken", verwijst Messi naar de uitschakeling in de halve finale van de Champions League tegen Liverpool en de verloren Spaanse bekerfinale tegen Valencia. ,,Vooral de uitschakeling in de Champions League deed pijn. Maar fysiek gezien heb ik misschien wel de minste minuten in jaren gespeeld.” Zo kreeg Messi regelmatig rust van coach Ernesto Valverde.



Messi kondigde in 2016, na de verloren Copa América-finale tegen Chili, en 2018 al eens aan te stoppen als international, maar hij is er gewoon weer bij in Brazilië. Vanzelfsprekend als aanvoerder, een rol die hij op zijn eigen manier invult. ,,Ik ben aanvoerder op mijn manier. Ik praat niet veel, maar ik neem aan dat iedere speler weet wat het belang van elke wedstrijd is. Iedereen bereidt zich op zijn eigen manier voor.”