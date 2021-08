Messi bevestigt aanbod van PSG: ‘Ik wil blijven vechten voor de prijzen’

Samenvattingen Wijnaldum wint met PSG en wacht op komst Messi, valse start voor Bosz tegen Bizot

1:04 Paris Saint-Germain is het nieuwe seizoen in de Ligue 1 begonnen met een 1-2 overwinning bij ES Troyes AC, de kampioen van de Ligue 2 van vorig seizoen. Na een snelle achterstand draaiden Achraf Hakimi en spits Mauro Icardi de wedstrijd om voor de grote titelfavoriet in Frankrijk.