Messi breekt opnieuw de grens van 50 goals in seizoen

Het is voor Messi de zesde keer dat hij de grens van 50 goals in een seizoen voor FC Barcelona bereikt. Messi scoorde dit seizoen tot op heden 36 keer in La Liga, twee keer in de Copa del Rey en twaalf keer in de Champions League. In het seizoen 2011/2012 maakte Messi alleen in de Spaanse competitie al vijftig goals, naast 23 goals in de andere toernooien.



FC Barcelona speelt momenteel uit bij Eibar de laatste competitiewedstrijd van dit seizoen. Volgende week zaterdag (20.45 uur) wacht in Sevilla nog de finale van de Copa del Rey tegen Valencia, dat gisteren als vierde eindigde in de Spaanse competitie.



Met zijn twee goals tegen Eibar heeft Messi zijn zesde Gouden Schoen ook vrijwel zeker binnen. Hij staat nu op 36 competitiegoals, vier meer dan het Franse toptalent Kylian Mbappé (20) van Paris Saint-Germain. Mbappé speelt komende vrijdag in de laatste speelronde in de Ligue 1 nog uit bij Stade Reims.



De meest trefzekere seizoenen van Messi:

2011/2012: 73 goals in 60 duels

2012/2013: 60 goals in 50 duels

2014/2015: 58 goals in 57 duels

2010/2011: 53 goals in 55 duels

2016/2017: 54 goals in 52 duels

2018/2019: 50 goals in 49 duels