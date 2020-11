Messi eert Maradona met prachtgoal en viert het in shirt van Newell's

Messi speelde van 1994 tot 2000 in de jeugd van Newell's Old Boys uit Rosario, de club waar Maradona in 1993 vijf duels voor speelde. Messi was toen pas vijf jaar oud, maar zijn vader nam hem wel mee naar een van de vijf wedstrijden die Maradona voor Newell's speelde. Messi weet er zelf niet veel meer van, maar zijn vader Jorge beschouwt het nog altijd als een van de mooiste momenten uit zijn leven. Na de wedstrijd kreeg Messi het rood-zwarte shirt met rugnummer 10, zijn eerste echte voetbalshirt. Maradona was van 2008 tot 2010 ook nog de coach van Messi bij het nationale team van Argentinië.



In de eerste helft hadden de Deense spits Martin Braithwaite en de Franse aanvaller Antoine Griezmann al gescoord voor Barcelona tegen de club uit Pamplona. De volley van Griezmann, die bijna dwars door het net ging, was ook een prachtige goal en een welkome opsteker voor de Fransman. Griezmann gaf in de 57ste minuut ook de assist bij de 3-0 van Philippe Coutinho.



Frenkie de Jong en Sergiño Dest deden de hele wedstrijd mee bij Barcelona, dat door de overwinning van plek 12 naar plek 7 klimt in La Liga. Barcelona heeft veertien punten na negen duels. Real Sociedad en Atlético Madrid gaan samen aan kop met 23 punten.