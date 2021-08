Messi-gekte gaat verder in Reims: Argentijnse vedette staat voor debuut bij Paris Saint-Germain

De verwachting is dat Lionel Messi vanavond zijn debuut gaat maken bij Paris Saint-Germain. De Argentijnse aanwinst zit in de selectie voor de competitiewedstrijd bij Stade Reims. Naast Messi beschikt coach Mauricio Pochettino ook over Kylian Mbappé en Neymar, waarmee het ‘magic trio’ voorin bij PSG compleet is.

Het aanstaande debuut van Messi voor PSG maakt veel los. Zo worden tickets op websites door Reims-fans aangeboden, waarbij de prijzen op de zwarte markt oplopen tot wel 1000 euro. Reims heeft zich voorbereid op de toeloop. Ook om de veiligheid van de PSG-spelers te garanderen. Media uit alle uithoeken zakken af naar de champagnestad. Zo kwamen er ruim 120 accreditatieaanvragen binnen. Ook de ruim 20.000 toegangsbewijzen waren in rap tempo uitverkocht.

Of Messi in Reims meteen vanaf het begin aan de aftrap verschijnt, is nog de vraag. ,,Ik heb de definitieve groep nog niet samengesteld”, aldus Mauricio Pochettino. ,,Onze bekende drie aanvallers zitten er echter bij. Of ze in de basis staan weet ik nog niet. Dan zien we wel. Mbappé heeft mij niet gezegd dat hij weggaat en aangezien hij heel hard werkt op de training is er geen aanleiding hem niet mee te nemen.”

De Messi-gekte barst in Reims in elk geval verder los. De 34-jarige Argentijn zorgde bij PSG sowieso ook al voor ruim 20 miljoen extra volgers over alle belangrijke sociale mediakanalen. Zelf heeft Messi alles bij elkaar zo'n 500 miljoen volgers, waarvan vijf procent hem is gevolgd naar zijn nieuwe club. Saillant detail: met de komst van de nieuwe volgers kan PSG het Parc des Princes bijna vijfhonderd keer vullen.

Volledig scherm Neymar, Kylian Mbappé en Lionel Messi. © AFP

Het heeft er overigens wel alle schijn van dat Mbappé op korte termijn naar Real Madrid vertrekt. De aanvaller wil zijn over een jaar aflopende contract niet verlengen. Messi speelde nog niet na zijn spraakmakende vertrek bij FC Barcelona. Hij heeft een lichte trainingsachterstand.

Zonder Messi en Neymar won PSG de eerste drie wedstrijden van het seizoen in de Franse competitie. De wedstrijd in Reims wordt vanavond om 20.45 uur afgetrapt en is op deze site te volgen in een liveblog.

