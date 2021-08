Messi geniet bij presentatie in Parc des Princes: ‘Wil hier mijn vijfde Champions League winnen’

Messi nam uitgebreid de tijd voor vragen van tientallen journalisten uit allerlei landen. ,,Barcelona was 21 jaar lang mijn thuis. Ik heb daar veel herinneringen, zowel goede als slechte. Maar de fans van Barcelona kennen mij. Ik ben iemand die wil blijven winnen en mee wil doen aan de top, dus ik denk niet dat ze teleurgesteld in mij zijn. Het lag buiten mijn macht”, zei Messi. ,,Ik heb nu dezelfde motivatie en opwinding als toen ik een kind was. Ik hou van spelen, hou ervan om te winnen en zal alles geven om dat te doen.”



Messi genoot zichtbaar tijdens de persconferentie in het Parc des Princes, nadat hij zaterdag nog in tranen afscheid nam in het Camp Nou. ,,Het was moeilijk om Barcelona na 21 jaar te verlaten, maar ik ben hier geweldig ontvangen en kijk uit naar de prachtige uitdaging die hier ligt. Ik zit vol ambitie en energie. Ik kijk ernaar uit om snel aan te sluiten bij de groep voor de trainingen en de wedstrijden. Ik ben ervan overtuigd dat ik, mijn vrouw en mijn kinderen het ook in Parijs uitstekend naar ons zin zullen hebben. Ik wil de voorzitter en technisch directeur Leonardo bedanken voor de prettige samenwerking in de afgelopen dagen. Alles is heel snel gegaan”, zei Messi.