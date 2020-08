Messi komt niet opdagen bij medische test Barcelona

Oefenduel Klopp stelt Oranje gerust over blessure Van Dijk: ‘Lijkt net of hij een piercing heeft’

26 augustus De hoofdblessure die verdediger Virgil van Dijk dinsdag bij Liverpool opliep in de oefenwedstrijd in en tegen Salzburg (2-2) valt mee. Volgens coach Jürgen Klopp zal de aanvoerder van Oranje er niet lang last van hebben.