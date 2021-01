Messi krijgt milde straf na uitdelen klap, Barcelona alsnog in beroep

De milde straf is een opluchting voor Ronald Koeman. Er werd in eerste instantie gevreesd voor een lange schorsing voor de Argentijn. Messi was het zat nadat hij meerdere keren in de wedstrijd onderuit was gehaald. In de slotfase van de 3-2 verloren Super Cup Finale sloeg hij tegenstander Asier Villalibre met zijn vuist tegen de grond, nadat hij opnieuw werd geblokkeerd. Het was de eerste keer in 753 wedstrijden voor Barcelona dat Messi rood kreeg.