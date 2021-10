Messi leidt Argentinië met bijzondere ‘recordgoal’ naar zege op Suárez en co

De Argentijnse voetbalploeg heeft in de WK-kwalificatie een overwinning geboekt op Uruguay. Lionel Messi opende in de 38ste minuut met een bijzondere treffer de score in Buenos Aires. De Argentijnen, met Ajax-verdediger Nicolás Tagliafico de hele wedstrijd in de ploeg, liepen daarna uit naar 3-0.