Messi Mania in Miami zorgt voor veel emoties bij David Beckham: ‘Ik kan niet trotser zijn dan nu’

Hakim Ziyech ziet voor tweede keer dit jaar transfer afketsen in eindfase en gaat niet naar Al Nassr

De transfer van Hakim Ziyech naar Al Nassr is geklapt. De Marokkaanse voetballer was in hoofdlijnen akkoord met de Saoedische club, maar in de afrondende fase deden zich toch complicaties voor op contractueel gebied. Voor Ziyech is het al de tweede keer dit jaar dat hij een transfer op het laatste moment niet door ziet gaan.