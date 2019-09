Messi of Ronaldo? Discussie begint aan nieuw hoofdstuk

Kijken we naar alle officiële wedstrijden ooit gespeeld (dus geen vriendschappelijke wedstrijden bij de clubs), leidt Ronaldo op dit moment de dans in het all time-doelpuntenklassement. De Portugees maakte er met zijn 696 tot nu toe 25 meer dan Messi, maar had daar wel ruim 140 wedstrijden meer voor nodig (969 om 825). Het overgrote deel van die massale productie aan treffers kwam vanzelfsprekend tot stand in clubverband. Een bizarre statistiek, op het moment van schrijven staan Messi en Ronaldo daarin precies gelijk: beiden 603 doelpunten.



Qua competitiegoals ontlopen Messi en Ronaldo elkaar ook nauwelijks, met slechts twee treffers verschil. In de Champions League is het gat wat groter, Ronaldo maakte vijftien doelpunten meer in 31 meer gespeelde wedstrijden en gaat daarmee voorlopig ruim aan de leiding als topscoorder aller tijden in het miljoenenbal. Waar Messi (17 treffers) weer iets productiever was in de andere bekertoernooien, maakte Ronaldo weer 25 goals meer in interlandverband.