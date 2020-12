Messi op gelijke hoogte met Pelé na winnende goal tegen Levante, assist De Jong

Pelé scoorde tussen 1956 en 1977 ook 642 keer namens de Braziliaanse club Santos. Daar had de voormalig stervoetballer slechts officiële 664 duels voor nodig: een moyenne van bijna één op één. Messi moest wat langer wachten op het magische getal. De Argentijn speelde vanavond zijn 746ste duel voor FC Barcelona. De Europese clubtopscorer was hij al een tijdje, het was vooral jagen op Pelé.



De vijfvoudig winnaar van de Ballon d’Or was met name in het verleden uiterst productief. Zo was hij in het seizoen 2011/12 liefst vijftig keer trefzeker in de Spaanse competitie. Toch liegen zijn cijfers er de laatste jaren ook niet om. Vorig seizoen werd hij nog voor de vierde keer op rij topscorer in La Liga, door 25 keer raak te schieten.