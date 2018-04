Messi op koers voor vijfde Gouden Schoen

Vorig jaar was Bas Dost een geduchte concurrent van Messi, maar de Sporting-spits staat nu op ‘slechts’ 24 treffers. Vorig seizoen eindigde Dost op liefst 34 goals. Messi sloot toen het seizoen af met 37 doelpunten.



Salah is dus met 29 goals de voornaamste opponent van Messi. Daarna volgen Lazio-spits Ciro Immobile en Bayern-aanvaller Robert Lewandowsku met 26 treffers. Jonas van Benfica staat al op 33 doelpunten, maar omdat hij in de Portugese competitie speelt wordt het aantal doelpunten slechts met 1,5 vermenigvuldigd. In de topcompetities, zoals in Spanje, Engeland, Italië en Duitsland worden de goals met 2 vermenigvuldigd.



Messi won de Gouden Schoen net als Cristiano Ronaldo vier keer. Ronaldo staat net als Barça-aanvaller Luis Suárez op 22 goals. De Pichichi, de topscorerstitel in de Primera División, kan de Argentijn dus bijna niet meer ontgaan. Messi won de Gouden Schoen in 2009-10 (34 goals), 2011-12 (50), 2012-13 (46) en 2016-17 (37).