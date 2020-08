Messi op zijn retour of niet? Deze statistieken vertellen het

Lionel Messi wil Barcelona verlaten. De 33-jarige Argentijn wil nog voor een nieuw avontuur gaan en ook de nieuwe coach Ronald Koeman heeft de sterspeler van Barcelona niet kunnen overtuigen tot een langer verblijf in Camp Nou. Vraag is nu: wat krijgen clubs nog voor de dertiger? Met behulp van Opta doken we in de statistieken van de Argentijn.

Laten we om te beginnen maar eens vaststellen dat Messi behoorlijke invloed heeft gehad op Barcelona sinds hij in het seizoen 2004/2005 zijn debuut maakte. Met Messi won Barcelona vier keer de Champions League, tien keer de Spaanse titel, zes keer de Copa del Rey, acht keer de Spaanse supercup, drie keer de wereldbeker en drie keer de Europese supercup. Het leverde Messi zes keer de Ballon d’Or op en zes keer werd Messi topscorer van de Spaanse competitie. Met 634 goals in 731 wedstrijden is Messi all-time topscorer van Barcelona en na Xavi de speler met de meeste wedstrijden voor Blaugrana. Kortom: Messi en Barcelona beleefden een droomhuwelijk, maar dat droomhuwelijk lijkt nu toch op een vervelende scheiding uit te lopen.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Internazionale, Manchester City en Paris Saint-Germain zouden Messi dolgraag naar de club halen, maar de vraag is: moeten zij daar honderden miljoenen voor neertellen of kan Messi gratis de deur uitwandelen in Barcelona? En áls ze die honderden miljoenen (volgens de clausule 700 miljoen euro, volgens enkele Spaanse media volstaat 222 miljoen euro, red.) betalen: wat krijgen ze daar dan voor terug? Is Messi volgens de statistieken nog steeds van dezelfde onschatbare waarde als een paar jaar geleden?

Goals

Om te beginnen maar eens zijn goals: 634 in totaal dus. Maar hoe zit het met het gemiddeld aantal goals van de Argentijn? Dat Messi zijn buitenaarde moyenne van 2011/12 en 2012/13 niet meer aantikt, is vrij logisch. Alleen in La Liga al scoorde Messi in die seizoenen respectievelijk 50 en 46 keer. Inclusief overige competities zelfs 73 en 60 keer. Dat was gemiddeld 1,38 en 1,58 goals per wedstrijd. Ongekend.



In het afgelopen seizoen kwam Messi 25 goals in La Liga en 31 goals in totaal. Goed voor een gemiddelde van 0.78 goals per wedstrijd. Daarmee werd de Argentijn ‘gewoon’ weer topscorer van de Spaanse competitie, maar in vergelijking met zijn eigen cijfers noteerde Messi het minste seizoen sinds 2007/2008. Destijds scoorde hij gemiddeld 0,45 keer per wedstrijd, dit seizoen 0,78 keer.



Een verklaring? Die is wellicht te vinden in het aantal schoten binnen het strafschopgebied. De tijden dat Xavi, Andrés Iniesta of Neymar de Argentijn voor het doel zette, zijn voorbij en de Argentijn probeerde het de afgelopen twee seizoenen dan ook vaker dan ooit van afstand.

Volledig scherm De statistieken van Lionel Messi © AD

Spelmaker

Steeds meer kreeg Messi het gevoel dat hij het zelf moest doen bij Barcelona. Steeds meer was Messi dé spelmaker om wie alles draaide. Steeds meer moest Messi ervoor zorgen dat niet alleen hijzelf, maar ook zijn ploeggenoten tot scoren kwamen. Iets wat terug te zien is in het aantal assists, gecreëerde kansen, aantal passes en balcontacten. Naast zijn topseizoenen 2010/2011 en 2011/2012 had Messi nooit zó veel balcontacten als afgelopen seizoen. Het motto ‘lever maar bij Messi in’ was meer dan ooit van toepassing op het huidige Barcelona.

Dat motto leverde Messi liefst 21 assists op (gemiddeld 0,66 per wedstrijd), het hoogste aantal ooit voor Messi. Ook het aantal gecreëerde kansen is in de afgelopen twee seizoenen het hoogst (3,1 twee seizoenen terug en 2,8 afgelopen seizoen) in zijn carrière. Afgezien van de seizoenen 2010/2011 en 2011/2012 is ook het aantal balcontacten opvallend hoog in vergelijking met de rest van zijn carrière: gemiddeld 90,1 per wedstrijd. Met gemiddeld 61,7 passes per wedstrijd noteerde Messi ook op dat gebied het hoogste aantal sinds zes seizoenen, terwijl hij maar in drie seizoenen nog meer passes gaf. Desondanks bleek de tactiek ‘Alle ballen op Messi’ het afgelopen seizoen geen prijzen op te leveren.

Volledig scherm De statistieken van Lionel Messi © AD

Dribbels

En als Messi dan de bal kreeg van zijn ploeggenoten? Dan was het dribbelen geblazen. Hoewel er in het aantal dribbels nauwelijks een trend te ontdekken valt, noteerde Messi wel het hoogste aantal dribbels sinds 2015. Het slagingspercentage van de dribbels was wél wonderbaarlijk hoog. Alleen in het seizoen 2017/2018 én in zijn beginjaren als vleugelaanvaller dribbelde Messi beter.

Volledig scherm De statistieken van Lionel Messi © AD

Het aantal goals van Messi was relatief gezien dus een stuk lager dan we van Messi gewend zijn, maar als spelmaker en dribbelaar liet de Argentijn zien nog altijd van ongekende waarde te zijn. Grote vraag is wat de statistieken van de dertiger doen met andere spelers om zich heen. Kan hij bij Manchester City bijvoorbeeld weer vaker zelf bediend worden door onder anderen Kevin De Bruyne? Kan hij zijn recordaantal assists bij Internazionale evenaren door Romelu Lukaku te bedienen? Of schrijft Messi weer dezelfde cijfers als in zijn gloriejaren bij een hereniging met Neymar bij Paris Saint-Germain?

Bekijk hieronder alle video's van Barcelona.