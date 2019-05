Messi over zesde Gouden Schoen: ‘Totaal niet mee bezig’

Messi toonde weinig blijdschap over zijn trofee. ,,Ik ben totaal niet bezig met de Gouden Schoen, omdat ik nog steeds niet over die pijnlijke uitschakeling door Liverpool in de Champions League heen ben. Die klap is hard aangekomen'', zegt hij op de website van de Catalaanse club.



De Fransman Kylian Mbappé van Paris Saint-Germain neemt in het klassement van de Europese topscorers de tweede plaats in met 33 doelpunten. De Italiaan Fabio Quagliarella van Sampdoria staat derde met 26 doelpunten. Hij komt zondag nog eenmaal in actie in de Serie A en heeft dus in theorie nog kans op de schoen, maar het is vrij onwaarschijnlijk dat hij elf keer scoort.



Luuk de Jong van PSV en Dusan Tadic scoorden allebei dit seizoen 28 keer in de competitie, maar staan niet in de top 10 van de Gouden Schoen. Omdat de eredivisie niet behoort tot de vijf sterkste competities in Europa, tellen hun doelpunten minder zwaar.