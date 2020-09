Messi schittert in roze en lichtblauw in tweede oefenduel onder Koeman

Messi stond met een fraaie steekpass op de Portugees Francisco Trincão aan de basis van de 1-0 van Philippe Coutinho, die van dichtbij binnen kon tikken. Kort voor rust schoot Messi zelf met rechts op fraaie wijze de 2-0 binnen. Kort na rust maakte Girona de 2-1, maar even later maakte Messi met enig fortuin alweer de 3-1, nu met een van richting veranderd schot met links.



Na iets meer dan een uur spelen wisselde Koeman negen keer. Messi vormde een aanval met Antoine Griezmann, Coutinho en Trincão. Frenkie de Jong speelde op het middenveld naast Sergio Busquets. Koeman lijkt zijn team in een 4-2-3-1 formatie te willen laten spelen, waarbij de vier aanvallers veel ruimte krijgen om van positie te wisselen. De komst van Memphis Depay laat nog even op zich wachten, want Barcelona moet eerst nog spelers verkopen. Luis Suárez is op weg naar de uitgang en zat vanavond ook niet bij de selectie.