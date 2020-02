Messi weet net weer te vinden, en hoe: vier goals tegen Eibar

Barcelona koploperLionel Messi had vier duels op rij niet gescoord voor FC Barcelona, maar de thuiswedstrijd tegen laagvlieger SB Eibar (5-0) was de Argentijnse sterspeler weer ouderwets op dreef. Hij bracht de eerste vier treffers van de Spaanse kampioen op zijn naam. De Braziliaan Arthur zorgde in de voorlaatste minuut voor de eindstand.

Lionel Messi had vier duels op rij niet gescoord voor FC Barcelona, maar in de thuiswedstrijd tegen laagvlieger SB Eibar (5-0) was de Argentijnse sterspeler weer ouderwets op dreef. Hij bracht de eerste vier treffers van de Spaanse kampioen op zijn naam. De Braziliaan Arthur zorgde in de voorlaatste minuut voor de eindstand.

Messi scoorde drie keer tussen de 14e en 40e minuut. Het was zijn 54e hattrick in zijn loopbaan en zijn vierde in de eerste helft van een wedstrijd. In de 87e minuut trof de onnavolgbare aanvoerder opnieuw doel. Messi scoorde voor de zevende keer in zijn carrière ten minste vier goals in een wedstrijd. Hij staat in La Liga nu op achttien treffers.

Frenkie de Jong moest bij de thuisclub op de bank beginnen, evenals de Deense aanwinst Martin Braithwaite (ex-Leganés). De Nederlandse middenvelder kwam in de 59e minuut het veld in voor Sergio Busquets. Ook Braithwaite mocht invallen, in de 72e minuut voor Antoine Griezmann. Hij stond aan de basis van 4-0 en 5-0.

Volledig scherm Lionel Messi. © EPA

Barça minstens enkele uren koploper

Barcelona staat voorlopig bovenaan met 55 punten. Real Madrid speelt om 21.00 uur bij Levante en herovert met een zege de koppositie.