Messi zorgt met jubileumtreffer voor foutloze start Barça

Na ruim een uur spelen mocht de nieuwe aanvoerder van de Catalanen aanleggen voor een vrije trap vanaf 20 meter van het doel. Messi gokte op een springende muur en schoof de bal er slim onderdoor. Het was voor Barcelona het 6000ste doelpunt in La Liga. Het 5000ste doelpunt van de club werd in februari 2009 ook al door Messi gemaakt.



Ondanks de vele kansen moest Barcelona tot de 84ste minuut wachten op de beslissing. Invaller Coutinho dribbelde vanaf links langs twee spelers en schoot in de verre hoek raak. In blessuretijd tekende Messi voor het slotakkoord.



Barcelona geldt na het vertrek van Cristiano Ronaldo bij Real Madrid als de uitgesproken favoriet voor de Spaanse landstitel. Real Madrid (zondag) en Atlético Madrid (maandag), op papier de belangrijkste concurrenten, komen later in actie.