Mesut Özil stopt als Duits international na rel om Erdogan

Özil scoorde 23 keer in 92 interlands voor Duitsland, waarmee hij in 2014 wereldkampioen werd. Op het afgelopen WK strandde hij met Duitsland al in de poulefase van het WK in Rusland.



De geëmotioneerde Özil is klaar met de Duitse voetbalbond. In zijn lange statement uit de spelmaker van Arsenal vooral kritiek op de Duitse bondsvoorzitter Reinhard Grindel. ,,Onlangs zei hij opnieuw dat ik mijn reden om met Erdogan op de foto te gaan uit moest leggen in de media, ook al hadden we eerder in Berlijn afgesproken dat we hier een punt achter zouden zetten," schrijft Özil.