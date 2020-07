Met de bal aan de voet oogt Memphis weer gelukkig

Memphis Depay is terug. De aanvaller van het Nederlands Elftal, die maandenlang kampte met een kruisbandblessure, deed vanavond een kleine twintig minuten mee in de oefenwedstrijd van zijn club Olympique Lyon tegen Rangers FC.

De blik in de ogen hield het midden tussen ongeduld en opluchting, in de 71ste minuut van het oefenduel Olympique Lyon-Rangers FC. Maandenlang had Memphis Depay voornamelijk in de gewichten gehangen om fit te worden. Maar nu, een broeierigere avond in het zuid/oosten van Frankrijk, voelde de Oranje-international eindelijk weer gras onder zijn voeten kietelen. Het deed hem zichtbaar goed. De patiënt Memphis is weer de voetballer Memphis.

Het was het eerste publieke voetbal-optreden van Memphis, sinds hij in december vorig jaar in het duel met Stade Rennes de voorste kruisband van zijn linkerknie afscheurde. Nou ja, publiek. Enkele tientallen handjes vol toeschouwers bevolkten het immense Parc Olympique Lyonnais, decor van de strijd tussen Lyon, Rangers, Celtic en Nice om de zogenaamde Veola Trofee. Maar prettig moet het geweest zijn voor de aanvaller, die met zes doelpunten en acht assists namens het Nederlands Elftal zo’n belangrijk aandeel had in de kwalificatie voor het EK. Na zes maanden van revalideren stond hij eindelijk weer op het veld.

Volledig scherm © AFP

Dat het zijn rentree niet al te lang duurde, ach. Memphis was in elk geval weer even Memphis. Met het kappen en draaien bijvoorbeeld, kort nadat hij binnen de lijnen was gekomen. Of tijdens het slim opgezette een-tweetje met Maxence Caqueret, een die in schoonheid strandde. Om kort voor het laatste fluitsignaal van de vermakelijke wedstrijd de bal weer eventjes te vertroetelen, zoals hij dat de voorbije maanden voornamelijk deed met zijn lijger. Intens, verfijnd. Ware het niet dat zijn schot rakelings naast het Rangers-doel eindigde.

Piepklein smetje op zijn avond was de 2-0 oefennederlaag voor Olympique Lyon, dat op 31 juli voor het eerst weer echt aan de bak moet. Dan speelt de ploeg van Memphis de Coupe de la Ligue-finale tegen Paris St. Germain. Zeven dagen later wacht vervolgens de Champions League-return tegen Juventus, de club die kort voor het coronatijdperk met 1-0 werd verslagen in de eerste van twee kwartfinale-wedstrijden.

Grote vraag: is Memphis er klaar voor om tegen die tijd alweer van zich te doen spreken? Het is een vraag waarop hij vanavond nog geen antwoord kon geven. Daarvoor was zijn prikkelende rentree simpelweg van te korte duur. Wat niettemin vaststaat: met de bal aan de voet lijkt Memphis eindelijk weer echt gelukkig.

Volledig scherm © AFP