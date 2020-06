Met deze verbluffende statistieken wil Real clubicoon Ramos in huis houden

Het ziet er naar uit dat Real Madrid het in 2021 aflopende contract van Sergio Ramos met nog een jaar gaat verlengen. Inmiddels is Ramos een clublegende geworden. Hoe doet hij het statistisch gezien in de clubhistorie?

De inmiddels 34-jarige Sergio Ramos kwam in 2005 van Sevilla naar Real Madrid. De jeugdexponent van die eerstgenoemde club had er toen net een enkel volledig seizoen in de Primera División als basisspeler opzitten. In Madrid speelde hij zich dat seizoen direct in de basis, ook al verzamelde hij dat seizoen direct al vier rode kaarten. Ploeggenoten van toen? De Braziliaanse Ronaldo, Zinédine Zidane, David Beckham, Roberto Carlos, Iker Casillas en Raúl. Inmiddels zijn we meer dan 600 wedstrijden verder.

Met dat aantal heeft Ramos zich een fraai plekje in de geschiedenis van de club verworven maar de stoere verdediger heeft nog steeds wat clubrecords te slechten. Ramos staat nu op 640 wedstrijden voor De Koninklijke. Onvoorstelbaar veel en bij Ajax zou hij er zelfs Sjaak Swart mee van de troon stoten, maar bij Real Madrid heeft hij nog liefst vier spelers voor zich. Santillana zal binnenkort worden ingehaald. Hij speelde er 645. Voor het verslaan van Manolo Sanchis (710) en Iker Casillas (725) is even nog even nodig. Net als voor koploper Raúl González (741). Stopt Ramos in 2022 bij Real Madrid dan zal het erom spannen of hij zijn voormalige ploeggenoot Raúl passeert. Ramos heeft er dan zeventien jaar opzitten bij de club. Net zoveel als Santillana, slechts één jaar minder dan Paco Gento, Miguel Ángel en Manolo Sanchis.

Volledig scherm Raúl kwam tot 741 wedstrijden voor 'De Koninklijke'. © AFP

Ramos mag dan wel verdediger zijn, hij scoorde er sinds 2005 flink op los voor de club. Met liefst 91 goals op de teller, lijkt hij de honderd te kunnen halen. Dan komt hij op gelijke hoogte met Fernando Morientes. Een andere legendarische verdediger, Fernando Hierro heeft er liefst 127 op de teller te staan. Een onhaalbaar lijkend aantal voor Ramos.

Clásico's

Ramos speelde van alle spelers ter wereld de meeste Clásico’s. Liefst 44 keer mocht hij meedoen aan het beruchte duel tussen Real Madrid en aartsrivaal FC Barcelona. Dat is er één meer dan de ook nog actieve Lionel Messi. Het zal de komende jaren een strijd worden welke speler die titel gaat opeisen. In de Madrid-derby (wedstrijden tussen Atlético Madrid en Real Madrid) staat Ramos op het punt om de speler te worden met de meeste derby’s achter de naam. Hij heeft er nu 42. Evenveel als Gento en Sanchís.

Ramos staat momenteel op de derde plaats als het gaat om Europa Cup 1-wedstrijden. Met zijn 124 wedstrijden in de Champions League is Raúl (132) binnen handbereik. Iker Casillas (152) zou hij kunnen achterhalen. Op de alltime-lijst van diezelfde Champions League staat hij met zijn 124 wedstrijden op de tiende plek. Oud-ploeggenoten Iker Casillas (177) en Cristiano Ronaldo (169) zij voorlopig nog ver weg. Hij is de eerste speler die als aanvoerder drie opeenvolgende Champions Leagues heeft gewonnen.

Volledig scherm Sergio Ramos recht tegenover Lionel Messi. © AP

Paco Gento is momenteel de speler die voor Real Madrid de meeste prijzen achter de naam heeft staan. Hij verzamelde er liefst 23. Maar Sergio Ramos zit hem op de hielen. Hij heeft nu 21 prijzen achter zijn naam staan als speler van Real Madrid (4 landskampioenschappen, 4 Champions Leagues, 2 Copa del Reys, 4 Spaanse Supercups, 3 Europese Supercups en 4 wereldbekers). Overigens is dat evenveel als de Braziliaan Marcelo die momenteel ook nog bij Real speelt.

Ook wat betreft het aantal kaarten heeft Ramos een reputatie hoog te houden. Hij is de meest met kaarten bestrafte speler van La Liga met 187 kaarten en is ook recordhouder als het gaat om rode kaarten (20). Ook is hij de speler die in de Champions League de meeste kaarten heeft verzameld. De veertig gele kaarten worden vergezeld door vier rode. Niemand deed hem dat na.