Met Mendy valt opnieuw een verdediger weg bij Real Madrid

Kluivert bereidt zich voor op ‘slecht­nieuws­ge­sprek’ bij FC Barcelona

16 april Patrick Kluivert vermoedt dat hij bezig is aan zijn laatste weken als hoofd van de jeugdopleiding bij FC Barcelona. De voormalige topspits keerde in 2019 in die functie terug bij de Spaanse topclub en ondertekende toen een contract voor twee jaar. Alles wijst erop dat Kluivert (44) onder de teruggekeerde voorzitter Joan Laporta plaats moet maken voor José Ramón Alexanko.