Met Suárez haalde Atlético geen paard van Troje binnen, maar een spits die uit was op wraak

VIDEO Spaanse media keihard voor Koeman: ‘Voor 99 procent zeker dat hij wordt ontslagen’

17 mei Het Barcelona van trainer Ronald Koeman is officieel knock-out in de strijd om de titel in La Liga. En dus zijn de Spaanse sportkranten niet mild voor de Nederlander. Sterker nog: zijn baan hangt aan een flinterdun, zijden draadje.